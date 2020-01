Abgerissen Ausbau der A3 bei Regensburg – zwei weitere Brücken mussten dran glauben

(Foto: Auer Alexander)

Am Sonntagnachmittag, 19. Januar, gegen 17.15 Uhr wurde die Autobahn A3 im Bereich Regensburg zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof in beiden Fahrtrichtungen sowie die ebenfalls gesperrte Behelfsbrücke Walhallastraße an der Anschlussstelle Neutraubling vollständig für den Verkehr freigegeben.