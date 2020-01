Kultur Bayerische Landesausstellung „100 Schätze aus 1.000 Jahren“ geht in den Endspurt

Brautkrone der Herzogin Hedwig von Bayern-Landshut, Votivkrone Burghausen (?), 15. und 16. Jahrhundert sowie um 1720/25, Goldfäden, Pailletten, Süßwasserperlen, Edelsteine, geschliffen und gefasst, Oberhausmuseum Passau. (Foto: Fotoatelier Kaps/Josef Lang)

Noch bis 8. März 2020 haben Besucherinnen und Besucher die einmalige Möglichkeit im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg in die komplette, über tausendjährige bayerische Geschichte einzutauchen. Gelegenheit dazu bieten die Bayerische Landesausstellung „100 Schätze aus 1.000 Jahren“ in Kombination mit der Dauerausstellung „Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht“.