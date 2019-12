Kein Silvester-Spaß Für die Tiere in Zoo und Tierpark Berlin ist Silvester nicht das Highlight des Jahres

(Foto: Tierpark Berlin)

Freudestrahlend zählen tausende Berlinerinnen und Berliner sowie Touristen die letzten zehn Sekunden, bevor die wohl lauteste Nacht des Jahres offiziell beginnt: Silvester! Was viele erfreut, verärgert andere. So werde immer mehr Stimmen gegen die ohrenbetäubende Knallerei laut. Auch Giraffen, Elefanten und Co. sind keine Freunde des lauten Silvester-Brauchs.