Am vierten Adventssamstag 22 Mutige wagten sich zum traditionellen Weihnachtsschwimmen in die Donau

(Foto: Günter Staudinger)

17 Männer und fünf Frauen wagten sich am Samstag, 21. Dezember, in Regensburg in die Donau. Das Weihnachtsschwimmen stand auf dem Programm. Bei knappen sechs Grad eine echte Überwindung.