Feuerwerk, Raclette und Bowle „The same procedure as every year“ – Silvestertraditionen in Deutschland und in der Welt

An Silvester gibt es viele Traditionen. In Deutschland, aber auch in anderen Ländern. (Foto: Wolfgang Filser/123rf.com)

Das Silvester-Feuerwerk um Mitternacht, das ursprünglich böse Geister vertreiben sollte, kennt man in vielen Ländern. Doch welche Silvester-Traditionen sind typisch deutsch? Da wäre zunächst das in der Überschrift angedeutete und bei Deutschen so beliebte „Dinner for One“, das an Silvester im Fernsehen mehrmals in der Stunde gesendet wird, interessanterweise in England aber absolut nicht mit diesem Tag in Verbindung gebracht wird.