Abends am 23. Dezember ist der Christkindlmarktzauber in Regensburg auch schon wieder vorbei. Der romantisch dekorierte Marktstand der Festwirtsfamilie Hahn wird abgebaut. Pfannen, Tassen und Grillzangen werden wieder sorglich eingelagert.

REGENSBURG Übrig bleibt am Ende jedoch noch ein schön gewachsener Weihnachtsbaum. Viel zu schade, um ihn so kurz vor Weihnachten schon zu entsorgen. Festwirt Michael Hahn setzt auch hier auf Nachhaltigkeit und verlost kurzerhand den Baum via Facebook. „Wir schmücken die Tanne aber nochmals richtig auf“, ergänzt er. So kann Sie an Heiligabend im neuen Glanz erstrahlen.

Teilnehmen am Gewinnspiel kann man im Internet unter www.facebook.com.