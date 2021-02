Großeinsatz im Landkreis Landshut Kaffee gekocht – dann ging der Sattelzug in Flammen auf

Großeinsatz am Sonntagmorgen auf dem A92-Parkplatz „Wattenbacher Au“ im Landkreis Landshut.

Essenbach. Auf dem A92-Parkplatz „Wattenbacher Au“ bei Essenbach (Lkr. Landshut) ist am Sonntagmorgen (21. Februar) ein Sattelzug in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Fahrer, ein 39-jähriger Bulgare, gegen 9 Uhr außerhalb des Fahrzeugs Kaffee gekocht. Anschließend verstaute er den Gaskocher im Führerhaus und legte sich schlafen. Wenig später brach in der Kabine ein Brand aus, der auch auf Teile des Aufliegers übergriff.

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz. „Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der starken Rauchentwicklung schwierig“, so ein Sprecher der Feuerwehr Ergolding. Das Fahrerhaus brannte komplett aus.

Der 39-Jährige erlitt eine Fußverletzung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Parkplatz musste im Bereich des Unglücksorts vorübergehend gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Die Autobahnpolizei Wörth an der Isar hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.