Corona-Lage im Raum Landshut Deutlich weniger Hochbetagte unter den Neuinfizierten

Die aktuellen Corona-Zahlen für die Region Landshut von Dienstag (16. Februar).

Landshut. Die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Landshut ist im Vergleich zum Vortag mit 56,9 unverändert. In der Stadt Landshut ist die Wocheninzidenz mit aktuell 92,6 leicht angestiegen (Quelle: Robert-Koch-Institut). Am Dienstag ist kein weiterer Covid19-Todesfall ist in der Region Landshut gemeldet worden, es bleibt bei insgesamt 239 Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Auf den Normalstationen der regionalen Krankenhäuser werden derzeit 23 mit dem Corona-Virus infizierte Patienten isoliert (+ 2), acht weitere müssen intensivmedizinisch behandelt werden (Wert zum Vortag unverändert).

Mit den heute sieben neu gemeldeten Corona-Fällen wurden seit dem Frühjahr 2020 insgesamt 7.652 Personen in der Region positiv auf SARS-CoV2 getestet. Von diesen konnten 7.033 (+ 19) die häusliche Quarantäne verlassen, sie gelten als genesen. Von den heutigen Neuinfektionen entfällt eine auf die Stadt Landshut, die übrigen sechs betreffen Bürgerinnen oder Bürger aus den Gemeinden Tiefenbach, Rottenburg und Ergolding.

Es sei erkennbar, „dass sich mittlerweile deutlich weniger Hochbetagte mit dem Corona-Virus infizieren“, so eine Sprecherin des Landratsamts Landshut zu den aktuellen Zahlen. Aktuell sind 380 (- 12) laufende Infektionen bekannt – also Personen, deren Corona-Test positiv war und die sich immer noch in häuslicher Quarantäne befinden. (Stand: 16.02.2021, 15.00 Uhr)