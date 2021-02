„Schock und Katastrophe“ Caritas setzt die Heimbewohner in Furth vor die Türe

Schock-Nachricht für die Bewohner des Further Alten- und Pflegeheims und deren Angehörige: Die Caritas hat mitgeteilt, dass die Einrichtung nicht erst Ende 2023 geschlossen wird, sondern schon heuer – noch im ersten Halbjahr. Diese kurzfristige „Überraschung“ sorgt nun für einen Sturm der Entrüstung. Der Caritas ist dies scheinbar egal.

Furth. Die Gerüchteküche brodelt schon länger, nun ist es traurige Gewissheit: Das Caritas Alten- und Pflegeheim in Furth wird bald schließen. Sehr bald sogar. Noch im ersten Halbjahr wird Schluss sein; Betroffene befürchten sogar den „Rauswurf“ zu Ostern – also bereits in wenigen Wochen. Das Makabre dabei: Die Bewohner und Angehörigen waren erst vorige Woche zu Telefonkonferenzen zum Thema eingeladen worden: Die Gespräche fanden diese Woche am Montag und Dienstag statt.

Bereits an diesem Mittwoch, 10. Februar, – gerade mal 24 Stunden später – entscheidet die Gesellschafterversammlung, wie es (bzw. dass es nicht) weitergeht in Furth. Zeit zum Reagieren oder gar Intervenieren bleibt für die Betroffenen – von den 47 Heimplätzen sind derzeit 35 belegt – nicht. Auch das Personal war erst am 2. Februar – am Dienstag voriger Woche – in einer kurzen Personalversammlung informiert worden, dass das Heim bald seine Pforten schließen wird. Über das genaue „Wann“ gab es bislang noch keine Infos.

Der ehemalige Further Bürgermeister Dieter Gewies ist als Heimfürsprecher für die Bewohner da und war in den vergangenen Wochen immer wieder mit Gerüchten konfrontiert worden. Informationen gab es auch für ihn erst am 2. Februar. „Mir wurde erzählt, dass schlicht das Personal fehlt, um das Altenheim – das einen sehr guten Ruf hat – weiterzuführen“, so Gewies. „Das ist ein Schock und eine Katastrophe, ich bin entsetzt!“ Vor allem über die Art und Weise, wie die Thematik von der Caritas (nicht) kommuniziert wurde, könne er nur den Kopf schütteln. Gewies: „In meinen Augen steht schon lange fest, dass das Heim geschlossen wird, aber man hat einfach nichts gesagt. Jetzt werden alle vor vollendete Tatsachen gestellt.“ Seiner Meinung nach hätte man mit mehr Engagement nach Personal suchen können, „wenn man wirklich gewollt hätte“.

„Das ist ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen“, erregt sich Peter Dreier. Der Landshuter Landrat war noch Ende vergangenen Jahres mit Furths Bürgermeister Andreas Horsche bei der Caritas in Regensburg gewesen. Damals sei noch von einer Versorgungssicherheit bis Ende 2023 die Rede gewesen. Dreier: „Ich bin über diese schnelle Entwicklung enttäuscht und verärgert.“

Andreas Horsche ist ebenfalls schockiert: „Die Gerüchte gibt es schon länger. Wir als Gemeinde haben aber kein Instrument in der Hand, etwas gegen die Entscheidung der Caritas zu tun. Es war ausgemacht, dass uns die Caritas bis Ende März ein Nachnutzungskonzept vorlegt. Darauf warte ich immer noch. Mir kann aber niemand erzählen, dass diese Entscheidung nicht schon von langer Hand geplant war.“ Man habe darüber hinaus versucht, die Caritas davon zu überzeugen, ein neues Seniorenheim in Furth – das die Gemeinde errichtet hätte – als Träger zu übernehmen. Ohne Erfolg. „Wir als 3.600-Einwohner-Gemeinde können so etwas nicht alleine stemmen.“

Sogar der Landtagsabgeordnete Helmut Radlmeier hat sich eingeschaltet und ist fassungslos: „Solch ein Vorgehen hätte ich von einem kirchlichen und sozialen Träger wie der Caritas nicht erwartet. Es ist eine Frage der Ehre, den Betroffenen jetzt genügend Zeit für Alternativlösungen zu geben.“ Er sehe ein Zeitfenster bis Ende des Jahres als das Mindeste an.

Denn: Die Senioren müssen rasch in anderen Heimen unterkommen. Ausweichmöglichkeiten in andere Caritas-Einrichtungen wären in Mainburg, Essenbach, Vilsbiburg oder Eggenfelden. Oder man sucht sich andere Heime und nimmt Abschied von der Caritas.

Auch das Personal muss sich einen neuen Arbeitsplatz suchen. Oder man nimmt eine Stelle in einem Caritas-Heim an. Wobei: Pflegepersonal wird seit Jahren händeringend gesucht. Es wäre also kein Wunder, wenn auch hier viele dem kirchlichen Träger den Rücken kehren.

Am Mittwoch wird von den Gesellschaftern nun das endgültige Aus des Further Heims – in das die Caritas in den letzten beiden Jahren noch rund 350.000 Euro investiert hatte – beschlossen. Die einzige offene Frage ist nur noch, an welchem Tag die Caritas hier die Lichter ausknipst und zusperrt. Da wirkt der Caritas-Slogan am Gebäude wie blanker Hohn: „Wir pflegen Menschlichkeit.“

„ES GIBT NOCH KEIN AUSZUGSDATUM“

Am Mittwoch „entscheidet die Gesellschafterversammlung, wie es in Furth weitergeht“, sagt Caritas-Pressesprecher Harry Landauer auf Wochenblatt-Anfrage. „Der akute und massive Fachkräftemangel“ sei – neben einigen anderen Faktoren – hauptsächlich schuld an der vorzeitigen Schließung und daran, dass das Heim nicht (wie eigentlich geplant) bis Ende 2023 weiterbetrieben werden könne. Der primäre Leitgedanke sei nun, die Interessen aller Beteiligten zu berücksichtigen und „die Bewohner und Angehörigen nicht alleine zu lassen“, so Landauer. Derzeit – vor der Sitzung am Mittwoch – gebe es noch kein Auszugsdatum. Landauer: „Die Situation muss jetzt neu bewertet werden, und dann werden die Gesellschafter eine Entscheidung fällen.“