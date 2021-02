„In die richtige Richtung“ Landkreis Landshut unterschreitet wichtige Inzidenz-Marke

In Stadt und Landkreis Landshut sind die 7-Tages-Inzidenzwerte weiter gesunken. Foto: 123rf.com

„Es geht weiter in die richtige Richtung“, teilte das Landratsamt Landshut am Montagnachmittag mit: Erstmals dem 20. Oktober hat der Landkreis Landshut in Bezug auf die 7-Tages-Inzidenz die wichtige Marke von 50 unterschritten.