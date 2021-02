Landshuter Gitarrist bei der Kultband „Es hat Riesenspaß gemacht“ – Zum Vierzigsten von „Relax“ wird in der TV-Show bei Andy Borg gefeiert

Als Gitarrist der Kultband „Relax“ ging für Stephan Kreissl aus dem Landkreis Landshut ein Traum in Erfüllung. Jetzt wird das 40-jährige Bestehen der Gruppe („Weil i di mog“) in einer Samstagabendshow gefeiert.

Landkreis Landshut. Gut neun Jahre ist es her, als für Stephan Kreissl ein Kindheitstraum in Erfüllung ging. Und richtig glauben, so scheint‘s, kann er sein Glück bis heute nicht. „Manchmal muss ich mich schon noch zwicken“, schmunzelt der 49-Jährige.

Damals, im Jahr 2012, erhielt Kreissl ein verlockendes Angebot: Als Gitarrist sollte er bei der Kultband „Relax“ einsteigen. Er musste nicht lange überlegen. „Für mich als kleiner Landshuter Musiker war das eine Riesensache“, erzählt er. Konnte er doch ganz unverhofft mit den Helden seiner Jugend auf der Bühne stehen. „Ich wurde über Nacht vom Fan zum Bandmitglied. Das war der Hammer!“

In den 80ern hatten die Jungs von Relax mit „Weil i di mog“ einen Mega-Hit gelandet, später einige Ohrwürmer nachgelegt. Es war die Zeit, in der bayerische Interpreten wie Nicki, die Spider Murphy Gang oder die Münchener Freiheit die Hitparaden stürmten.

In den letzten Jahren ist es ruhiger geworden um Relax. Das letzte Studio-Album „Nur dei Herzklopf‘n hör‘n“ brachten die Mundart-Popper im Herbst 2015 heraus. Dennoch: Bis zum heutigen Tag begeistert das Trio mit Leadsänger und Gründungsmitglied Peter Volkmann, Sascha Eibisch (Keyboard) und eben Gitarrist Stephan Kreissl die treue Fangemeinde. In den letzten Monaten jedoch mussten wegen Corona Auftritte und Events reihenweise gestrichen werden.

Natürlich leidet Kreissl, wie so viele Kulturschaffende, unter dem Lockdown. Nicht performen zu können schmerzt, in existenzielle Nöte hat es ihn aber nicht gestürzt. Musik ist seine große Passion, im Hauptberuf ist er als Vertriebsmitarbeiter tätig. „Der finanzielle Druck ist daher weg, das ist schon eine Erleichterung“, sagt der 49-Jährige, der mit seiner Frau Nicole und den Kindern Julian (16) und Jasmin (14) in Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) wohnt.

Heuer feiert Relax 40-jähriges Bestehen – und die Band hat nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass zum runden Geburtstag gleich zu Jahresbeginn ein Schmankerl auf dem Programm steht. Am kommenden Samstag, 6. Februar, ist die Band in der TV-Show „Schlagerspaß mit Andy Borg“ (20.15 Uhr, SWR) zu Gast. Kürzlich wurde die Sendung aufgezeichnet. Was die Fernsehzuschauer erwartet, darf noch nicht verraten werden. Nur soviel: „Es hat einen Riesenspaß gemacht“, so Kreissl.

Was bringt das Jahr 2021? Natürlich treibt die Fangemeinde eine Frage um: Gibt's zum Vierzigsten neue Relax-Songs, ein neues Album gar? Stephan Kreissl macht zarte Hoffnung: „Wir reden darüber, es laufen erste Planungen. Aber wegen Corona ist alles offen.“