Lockdown verrückt bei Landshuter Friseur „Total irre“ – Kundinnen bieten Sex für einen Haarschnitt

Lockdown verrückt: Für ein Styling vom Landshuter Friseur Florian Vogginger greifen einige Frauen tief in die Trickkiste ...

Landshut. Wegen der Corona-Pandemie dürfen seit Mitte Dezember Friseursalons nicht öffnen. Ein Stresstest – für Betriebe, Beschäftigte und Kunden. Im Wochenblatt-Interview spricht der Landshuter Friseurmeister Florian Vogginger (49) über den Überlebenskampf der Branche, topgestylte Fußballprofis und einige unmoralische Angebote.

Herr Vogginger, Sie sind Fußballfan, Ihr Herz schlägt für die Münchner Löwen. Welche Gedanken beschleichen Sie, wenn Sie die perfekt gestylte Haarpracht vieler Kicker in diesen Tagen sehen?

Ich weiß aus gut unterrichteten Quellen, dass es, entgegen den Vermutungen unseres Zentralverbandes, in jedem Verein Hobbyfriseure gibt, die ihren Teamkollegen die Haare schneiden. Wenn man die Schnitte genau betrachtet, vor allem die Übergänge, sieht man, dass diese nicht von einem Fachmann geschnitten wurden. Deswegen war der Brandbrief unseres Verbandes in meinen Augen „Opium fürs Volk“. (Der Zentralverband des Friseurhandwerks hatte in einem offenen Brief an den Deutschen Fußball Bunds, DFB, einen Unmut über die frisch frisierten Profis geäußert, Anm. d. Red.).

Sind geschlossene Friseursalons ein Brandbeschleuniger für Schwarzarbeit?

Klar. Aber für die meisten angestellten Friseure und Friseurinnen ist das auch ein Überlebensreflex. Die meisten sind in Kurzarbeit und es fehlt am Trinkgeld.

Mitte Dezember mussten die Friseure wegen Corona erneut schließen. Haben Sie Verständnis für die Maßnahmen der Politik?

Objektiv gesehen muss ich diese Frage bejahen! Wenn man sich die Zahlen der Neuinfektionen sowie die Auslastung der Intensivbetten auch bei uns in Landshut vor Augen führt, waren die Maßnahmen alternativlos.

Gibt es aus Ihrer Sicht ein erhöhtes Infektionsrisiko beim Friseurbesuch?

Gute Frage. Ehrlich gesagt sind wir Friseure doch sehr nah am Kunden dran und es gibt keine verlässlichen Zahlen. In den meisten Salons wird Hygiene sehr groß geschrieben. Es gibt in unserer Branche aber leider auch zu viele schwarze Schafe.

Kürzlich demonstrierten Friseure in Regensburg und anderen Städten, machten auf die verzweifelte Lage aufmerksam. Wie dramatisch ist die Lage in der Branche?

Vieles ist natürlich Panikmache. Wie viele waren denn da? Keine 300 und das in ganz Bayern, bei über 15.000 Betrieben. So schlimm kann die Lage nicht sein. Fakt ist, dass wir Friseure im Moment keine Hilfen beantragen können, geschweige denn eine bekommen haben. Aber ich persönlich vertraue der Politik, dass sich dies bald ändert.

Wo hakt‘s?

Das größte Problem ist unser schwacher Zentralverband und unsere Innungen. Die schieben die Schuld immer auf die Politik, anstatt selber aktiv zu werden und, wie etwa der DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband, Anm. d. Red.), vernünftige Hilfen für uns zu fordern und durchzusetzen. Man hört immer: Wir tun unser Bestes. Aber selbst Sean Connery wusste, dass diejenigen, die nur immer vorgeben, ihr Bestes zu tun, Versager sind. Die anderen nehmen die Ballkönigin mit nach Hause ...

Wie lange können Sie persönlich den Lockdown durchhalten?

Mir fehlt nichts, habe Gott sei Dank ein gesundes Geschäft. Trotzdem habe ich seit 16. Dezember – bis auf ein paar Farbauslieferungen, die nicht der Rede wert sind – nichts eingenommen. Es hast mich einen Haufen Geld gekostet! Aber ich werde das durch die Hilfen der Politik, die mit Sicherheit kommen werden, und einem sensationellen Geschäftsgang, sobald wir wieder öffnen dürfen, ausgleichen können.

Wie halten Sie sich über Wasser?

Im Moment hauptsächlich durch Rücklagen. Der Lieferservice, den ich derzeit anbiete, ist mehr Beschäftigungstherapie als Verdienst, aber ich habe ein bisschen was zu tun und treffe die ein oder andere Stammkundin. Haareschneiden darf ich ja leider nicht, obwohl die Anfragen teilweise finanziell schon sehr verlockend sind. Ich hatte in diesem Zusammenhang auch einige Sexangebote – total irre und witzig!

Sex für eine neue Frisur?

Ja, es gab drei eindeutige Angebote. Eine hat angemerkt, dass es durchaus erlaubt sei, seinem (Sex-)Partner die Haare zu schneiden. War aber keine dabei, bei der ich ins Grübeln gekommen wäre (lächelt).

Zuletzt wurden Stimmen auch aus der Politik lauter, die eine zeitnahe Öffnung der Salons fordern. Wie beurteilen Sie die Chancen, dass es im Februar wieder losgeht?

Ich würde mich natürlich sehr freuen, aber entscheiden möchte ich dies auch nicht. Ich denke, dass unsere Politiker nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden werden.

Sollte der Lockdown weitergehen: Droht ein großes Salon-Sterben?

Wer ein gesundes Geschäft hat/hatte, stirbt nicht. Aber langsam sollten die zugesagten Hilfen schon kommen!