Hilfe für krebskranke Menschen „Das trifft Dich wie ein Blitz aus heiterem Himmel!“

Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 unterstützt die gemeinnützige Familienkrebshilfe Sonnenherz finanziell Patienten mit Krebserkrankungen – und dies bisher mit einem Gesamtbetrag von über 280.000 Euro. Eine Hilfe, die viele erkrankte Menschen in Deutschland dringend benötigen. Alles begann mit einem damals dreijährigen Mädchen: Mathilda, die plötzlich an Leukämie erkrankte.

Niederbayern. Das Schicksal schlägt manchmal unerbittlich zu. Die Diagnose Krebs trifft die Patienten unvermittelt wie ein Blitzschlag. Nichts ist mehr wie zuvor. Erkranken Menschen an Krebs, dann entstehen meist hohe Kosten, die sie selbst tragen müssen. Zusätzlich zu den Sorgen um das Überleben und die Gesundheit beginnt somit ein täglicher Kampf um das wirtschaftliche Überleben – meist eine ausweglose Situation, aus dem viele Betroffene aus eigener Kraft nicht mehr herausfinden.

Aber haben wir in Deutschland nicht ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, so dass für die Übernahme der Kosten gesorgt ist? Ja, haben wir im Vergleich zu anderen Ländern ohne Frage. Allerdings werden nicht alle medizinisch notwendigen Kosten von der Krankenkasse übernommen, so dass die Patienten sehr häufig teils sogar lebensrettende Behandlungen aus der eigenen Tasche zahlen müssen. In diesen Fällen entscheidet sozusagen der Geldbeutel über das Überleben des jeweiligen Patienten.

Ein Beispiel hierfür ist die Immuntherapie, die oft als letzte Therapiemöglichkeit angewandt wird, um das Leben des Patienten zu retten – meist in Fällen, in denen die klassischen Behandlungen wie z.B. die Chemotherapie nicht angewandt werden können oder bisher nicht die gewünschte Wirkung zeigten. Die Kosten für die Immuntherapie belaufen sich meist auf Summen im sechsstelligen Bereich, die der Patient ganz oder teilweise selbst aufbringen oder damit zunächst in Vorleistung gehen muss. Können die Patienten dies finanziell nicht stemmen, ist dies in den überwiegenden Fällen das sichere Todesurteil.

Aber auch indirekte Kosten der Krankheit belasten die Patienten und deren Familie, wie z.B. zusätzlich ärztlich empfohlene Medikamente, spezielle Ernährung, Fahrtkosten, behindertengerechte Änderungen und vieles mehr. „Wir hatten einen Patienten, der regelmäßig alle zwei Wochen in eine Spezialklinik musste. Die einfache Entfernung betrug circa 600 Kilometer. Das sind Kosten, die der Patient selbst aufbringen muss.“, erzählt Christian Neumeir, der Initiator der gemeinnützigen Organisation Familienkrebshilfe Sonnenherz. „Das ist leider kein Einzelfall.“ Ein großes Problem ist häufig auch der krankheitsbedingte Verdienstausfall. Krankengeld oder Sozialhilfe wird zwar meist bezahlt, aber für zusätzliche Kosten durch die Krankheit reicht das Geld nicht mehr. „Und wenn dann zum Beispiel die Waschmaschine kaputt geht, dann bedeutet dies das Aus für die Familie“, so Neumeir. „Das trifft Dich wie ein Blitz aus heiterem Himmel!“

„Als vor einigen Jahren bei uns am Ort die kleine Mathilda an Leukämie erkrankte, wusste ich: Hier muss ich helfen!“, erinnert sich Christian Neumeir. Was als kleine private Initiative begann, entwickelte sich immer mehr zu einer Lebensaufgabe. Inzwischen ist die Familienkrebshilfe, die ihren Sitz im Landkreis Freising hat, mit einem kleinen Team aus 450 Euro-Kräften und Ehrenamtlichen in ganz Deutschland tätig. Erreicht das Team ein Hilferuf eines Patienten oder einer Familie, so organisiert es eine individuelle, groß angelegte Spendenaktion jeweils im örtlichen Umfeld des Patienten.

Ein Punkt ist dem Gründer der Familienkrebshilfe besonders wichtig: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sich für manche Menschen zunächst sehr ungewohnt anfühlt, sich Hilfe zu holen. Diesen Menschen möchten wir ans Herz legen: Gehen Sie diesen einen Schritt – es ist vollkommen in Ordnung, sich in einer Notsituation Unterstützung zu holen.“ Auch die spürbare Solidarität der Mitmenschen ist eine sehr wertvolle Erfahrung. „Mich berührt es besonders, wenn bei einer Spendenüberweisung im Verwendungszweck einige persönliche Worte des Spenders enthalten sind, wie z.B. ,Haltet durch‘ oder ,Wir denken an Euch!‘ – das sind ganz besondere Momente, die gerade in der jetzigen Zeit viel Kraft geben können“, so Neumeir.

Vor allem, wenn ein Kind von einer Krebserkrankung betroffen ist, dann sind die Schicksale der Familien meist besonders ergreifend. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Kind selbst an Krebs erkrankt ist und das Leid der Familie deutlich wird, wie sie täglich durch die Hölle geht. Zum anderen aber auch, wenn ein Elternteil vom Krebs betroffen ist und die Kinder wiederum unter dieser Situation leiden. Die Schicksale berühren: Wie z.B. die siebenköpfige Familie, bei der die Mama an Brustkrebs leidet. Oder eine 34-Jährige, die vor ihrer Krebserkrankung selbst auf der Krebsstation einer großen Klinik arbeitete. Oder eine alleinerziehende Mutter, die weiß, dass ihre fünfjährige Tochter bald alleine sein wird. In solchen Situationen wenigstens finanziell aktiv helfen zu können, trägt dazu bei, die eigene Hilflosigkeit angesichts solcher Belastungen zu überwinden – und das macht tatsächlich glücklich.

Die Familienkrebshilfe deckt ihre Verwaltungskosten komplett aus eigenen Mitteln, so dass Spenden für Patienten zu 100 Prozent an die Begünstigten weitergegeben werden. Unter anderem ist dies möglich durch ein Projekt, das die gemeinnützige Einrichtung vor einiger Zeit ins Leben gerufen hat: Einen Onlineshop für gebrauchte Bücher. Wer Bücher zu einem sehr günstigen Preis bestellen möchte oder der Organisation Bücher zusenden möchte, findet alle Informationen dazu unter www.bücherherz.de.

Die Geschichte der damals dreijährigen Mathilda und ihrer Familie macht deutlich, wie Menschen mit Krebserkrankungen Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit hautnah spüren und gleichzeitig mit vorsichtiger Hoffnung täglich um das Überleben kämpfen. Nach der anfänglich erfolgreichen Behandlung der Leukämie von Mathilda erreichte die Familie schließlich die zweite Horrornachricht: Die Leukämie schlug zum zweiten Mal bei dem tapferen kleinen Mädchen zu. Durch eine Vielzahl an Bestrahlungen und Chemotherapien wurde daraufhin das eigene Immunsystem der kleinen Patientin vollkommen heruntergefahren. Glücklicherweise konnte ein passender Spender gefunden, und eine Stammzellspende durchgeführt werden – was Mathilda das Leben rettete. Und somit findet die Geschichte einen glücklichen Ausgang: Mathilda ist heute vollkommen geheilt und führt inzwischen mit ihrer Familie ein ganz normales Leben.

SONNENHERZ HILFT UNBÜROKRATISCH

Wer an Krebs erkrankt ist und finanzielle Hilfe benötigt, kann sich an die Familienkrebshilfe Sonnenherz wenden. Die Voraussetzungen für eine finanzielle Unterstützung sind von der Organisation sehr niedrig angesetzt, so dass die Hilfen so unbürokratisch wie möglich angeboten werden. Einzelpersonen oder Familien mit einem festen Wohnsitz innerhalb Deutschlands können einfach formlos Kontakt aufnehmen über die E-Mail-Adresse: kontakt@fkh-sonnenherz.de oder telefonisch unter 08764/9498624.

SPENDEN SIND JEDERZEIT MÖGLICH

Wer diesen und vielen anderen notleidenden Patienten in Deutschland helfen möchte, kann dies mit einer Spende auf folgendes Spendenkonto tun:

Familienkrebshilfe Sonnenherz

IBAN: DE82 7002 2200 0020 2679 84

BIC: FDDODEMMXXX

bei der Fidorbank München

Wer eine Spendenbescheinigung wünscht, sollte im Verwendungszweck seine vollständige Adresse angeben. Jede Spende kommt genau dort an, wo sie gebraucht wird und zwar in voller Höhe.

Foto: FKH. Die kleine Mathilda während der Krebsbehandlung

Foto: FKH. Heute ist Mathilda ein gesundes und fröhliches Mädchen