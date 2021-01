1.000 Euro gespendet Am Weihnachtshaus in Geisenhausen wurden Spenden für wohltätige Zwecke gesammelt

Am Weihnachtshaus in Geisenhausen (Landkreis Landshut) wurden Spenden für zwei gemeinnützige Projekte gesammelt.

Landkreis Landshut. Festliche Stimmung verbreiten und gleichzeitig Gutes tun – Melanie und Julian Gnauer haben es möglich gemacht.

Das Weihnachtshaus des Ehepaars aus Geisenhausen (Landkreis Landshut) hat von Beginn der Adventszeit bis Anfang Januar zahlreiche Besucher in die Ruselstraße gelockt. Sie konnten sich vom festlichen Flair verzaubern lassen – und zu dieser Gelegenheit für wohltätige Projekte spenden.

Kürzlich konnten nun jeweils 500 Euro an die Offene Behindertenarbeit (OBA) der Lebenshilfe Landshut e.V. sowie an den Ergoldinger Tierschutzverein e.V. übergeben werden.

Die OBA ist eine Initiative, die körperlich und/oder geistig gehandicapte Menschen unterstützt, Freizeitaktivitäten wie Feierabendtreffs, Wochenendausflüge und Urlaubsfahrten organisiert.

Der Tierschutzverein Ergolding ist ein gemeinnütziger Verein, der sich vor allem um in freier Wildbahn und/oder in Not geratene Tiere kümmert. So werden unter anderem Katzen Igel, Vögel und Kleintiere aufgepäppelt oder medizinisch versorgt.