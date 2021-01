Start in der Landshuter Messehalle Am Donnerstag geht‘s auch im städtischen Impfzentrum los

Bislang war es im Impfzentrum der Stadt Landshut – bis auf wenige Ausnahmen für Klinikum-Personal – sehr ruhig. Am Donnerstag soll nun auch dort die erste Impfrunde starten. Foto: Klinikum Landshut

Das hat ja lange gedauert! Während im Landkreis-Impfzentrum in Kumhausen schon an mehreren Tagen geimpft werden konnte, gibt es in der städtischen Einrichtung auf dem Messegelände noch keinen geregelten Betrieb. Das soll sich nun aber am Donnerstag ändern.