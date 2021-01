7-Tage-Inzidenz bei 115,8 bzw. 105,1 FFP2-Maskenpflicht gilt jetzt auch im Landratsamt

Nachdem seit dieser Woche in Bayern in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens das Tragen einer Mund-Nasen-Maske in FFP2-Standard gilt, findet diese Regelung auch für Besucher des Landratsamtes Landshut Anwendung.

Landkreis Landshut. Ab Mittwoch, 27. Januar, ist der Zutritt in alle Dienststellen des Landkreises nur mit einer FFP2-Maske (oder vergleichbaren Qualitätsstandards) gewährleistet. Dies gilt auch für alle Außenstellen (u. a. Kreisjugendamt, Tiefbauverwaltung, Kfz-Zulassungsstellen, Impfzentrum) und Entsorgungseinrichtungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist zwar derzeit der Parteiverkehr ausgesetzt, eine Terminvereinbarung aber weiter möglich. Die Bürgerinnen und Bürger werden aber gebeten, sich per E-Mail oder Telefon an die zuständigen Sachbearbeiter ihrer Anliegen zu wenden.

Für die Kfz-Zulassungsstellen gelten, die bisherigen Maßgaben bis auf weiteres fort:

1. Zulassungsstelle in Ergolding (TÜV-Gebäude):

Es erfolgt weiter eine Zugangskontrolle durch einen Sicherheitsdienst. Die Besucher werden anhand einer zugewiesenen Nummer aufgerufen.

2. Zulassungsstelle in Rottenburg:

Es sind wie bisher Zugangsbeschränkungen im Schalter- und Wartebereich vorgesehen. Die Hinweise sind ausgeschildert.

3. Zulassungsstelle in Vilsbiburg:

Hier ist der Besuch nur noch nach Terminvereinbarung möglich. Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter Telefon 0871/408-5895 bzw. -5896

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, verstärkt auf die Online-Services zur Kfz-Zulassung unter www.landkreis-landshut.de zurückzugreifen.

Die Zahl der Indexfälle, also aller labortechnisch festgestellter Infektionen, liegt bei aktuell 7.143 in Stadt und Landkreis Landshut, seit Freitag sind dies 80 mehr. Alle Indexfälle standen bzw. stehen unter häuslicher Quarantäne – 6.428 konnten diese bereits wieder verlassen (+ 99). 525 (- 22) laufende Infektionen sind derzeit registriert. Zu den bekannten Todesfällen ist seit l Freitag drei hinzugekommen: Ein 68-jähriger Mann ist im Krankenhaus an Covid-19 verstorben. Zwei weitere (84 und 89 Jahre alt) waren zwar mit SARS-CoV2 infiziert, es war jedoch eine andere Todesursache ausschlaggeben. Sie fließen dennoch in die Corona-Statistik mit ein. Insgesamt 190 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 bereits verstorben.

Die 7-Tages-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut in der Stadt Landshut weiter gesunken (115,8 Neuinfektionen innerhalb einer Woche, in Relation zur Einwohnerzahl), wohingegen beim Landkreis Landshut ein kleiner Anstieg zu verzeichnen ist (105,1).

Insgesamt 61 Covid-Patienten werden aktuell in den Krankenhäusern in der Region behandelt – 52 werden auf den Normalstationen isoliert (+ 11 seit Freitag), neun müssen intensivmedizinisch betreut werden (-3). Hinzu kommt eine täglich schwankende Zahl an Verdachtsfällen. (Stand: 25. Januar)