„Sinnvolle Maßnahme für Dienststellen“ OB Putz erlässt FFP2-Maskenpflicht in den Rathäusern

In den Dienststellen der Landshuter Stadtverwaltung müssen ab sofort FFP2-Masken getragen werden. Foto: 123rf.com

Zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus gilt in allen Dienststellen der Landshuter Stadtverwaltung – also auch in den Rathäusern – ab sofort eine FFP2-Maskenpflicht für Besucher bzw. Kunden. Darüber hinaus gilt ab Montag eine Maskenpflicht in den Entsorgungseinrichtungen im Landkreis.