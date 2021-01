Nach dem Wochenblatt-Artikel Riesige Spendenwelle rettet die Tierretter

Massive Sorgenfalten gab es bei der Tierrettung Niederbayern nach einem Motorschaden beim Rettungswagen: Nach einem Wochenblatt-Artikel gingen nun viele Spenden beim gemeinnützigen Verein ein. Die Reparatur konnte bezahlt werden – und die Helfer wollen einen zweiten Rettungswagen anschaffen.

Niederbayern. Das sind ja mal gute Nachrichten: „Der Wochenblatt-Artikel hat uns gerettet!“ Ulrich Scheiderer, der Landshuter Ortsgruppen-Beauftragte der Tierrettung Niederbayern, kann seine Freude nicht verbergen. Der Spendenaufruf im Wochenblatt vor zwei Wochen hat eine Welle der Hilfsbereitschaft entfacht. Denn: Der Rettungswagen des gemeinnützigen Vereins hatte kurz vor Weihnachten schlapp gemacht: Motorschaden. Die Reparatur überstieg mit 5.000 Euro die Möglichkeiten der ehrenamtlichen Helfer.

Doch mit dem Wochenblatt im Schlepptau gibt es nun ein Happy End: „Es wurde mehr gespendet, als wir für die Reparatur benötigt haben“, freut sich Ulrich Scheiderer. Doppeltes Glück!

So konnte also nicht nur die Rechnung der Autowerkstatt bezahlt werden: Die Tierretter haben nun die Anschaffung eines zweiten Rettungswagens ins Auge gefasst. Scheiderer: „So könnten wir das große Gebiet besser abdecken. Das zweite Fahrzeug wäre dann in der Region Landshut und Dingolfing-Landau im Einsatz!“ Was für die Helfer, aber vor allem für die Tiere ein riesiger Vorteil wäre. Scheiderer: „Bei einem Notfall geht es oftmals um Minuten – und da ist es ein Unterschied, ob ich in Deggendorf losfahre oder in Landshut.“

Ende gut, alles gut? Fast. Einen kleinen Wunsch haben die Tierretter noch. Ein zweites Fahrzeug verlangt natürlich auch nach mehr Personal. „Am besten natürlich aus dem Raum Dingolfing-Landshut“, sagt Ulrich Scheiderer, der unter Telefon 0173/5733574 oder E-Mail info@tierrettung-niederbayern.de weitere Auskünfte gibt.