Jede Menge Fördermittel Was wird denn jetzt aus dem Landshuter Stadttheater?

Das Stadttheater ist marode und muss dringend saniert werden. Seit Jahren spielt das Ensemble im Theaterzelt. Der Freistaat hat eine massive Förderung zugesagt, jetzt könnten auch noch Gelder aus Berlin kommen. Die große Frage ist derweil: Will die Landshuter Politik das Stadttheater überhaupt noch?

Landshut. Wie und wann geht es denn mit dem Stadttheater weiter? Geht es überhaupt weiter? Soll es überhaupt weitergehen? Fragen über Fragen, mit denen sich der Landshuter Stadtrat demnächst auseinandersetzen muss – und vor allem: Die Stadträte müssen in Sachen Bernlochner-Komplex endgültig Farbe bekennen. Für die Sanierung des Stadttheaters waren zuletzt stolze 80 Millionen Euro veranschlagt worden.

Aber: Einerseits steht der Freistaat Bayern nach wie vor zu seiner Zusage, 75 Prozent der förderfähigen Kosten zu übernehmen. Am kommenden Dienstag, 26. Januar, fällt zudem in Berlin die Entscheidung, ob weitere Bundesmittel für dieses Projekt zur Verfügung gestellt werden, auch hier liegt das Stadttheater aussichtsreich im Rennen. Sollten also diese Fördermittel ebenfalls fließen, würde der Eigenanteil der Stadt „nur“ rund zehn bis zwölf Millionen Euro betragen. Natürlich eine satte Stange Geld in Zeiten leerer Stadtkassen. Allerdings wird es so schnell keinen besseren und kostengünstigeren Zeitpunkt mehr geben, um einen völlig sanierten Stadttheater-Komplex zu bekommen.

Nun ist der Wille der Stadträte gefragt, ob Finanzmittel in den Haushalt eingestellt werden. Bei den Haushaltsberatungen geht es in diesem Punkt letztlich genau um eine Frage: Will man das Stadttheater oder nicht?