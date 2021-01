68 Neuinfektionen gemeldet Wenig Änderung in der Corona-Lage im Raum Landshut

Die Corona-Situation in der Region Landshut hat sich zum Mittwoch kaum verändert. Foto: 123rf.com

68 positive Befunde sind am Mittwoch bei der Corona-Arbeitsgruppe in Landshut eingegangen – damit sind bei bislang insgesamt 6.660 Bürgerinnen und Bürger, die ihren Erstwohnsitz in Stadt oder Landkreis Landshut gemeldet haben, Infektionen mit dem Corona-Virus festgestellt worden.