Neujahrsbabys in LAKUMED Kliniken Ein besonderes Geschenk zum Jahreswechsel

In den LAKUMED Kliniken führen „Maximilian“ und „Anna“ die Liste der im Jahr 2020 am liebsten gegebenen Vornamen an.

Landshut. Für einige Paare startete das neue Jahr 2021 mit einem unvergesslichen Erlebnis: Ihre Babys erblickten am Neujahrstag das Licht der Welt.

In der Geburtsklinik am Krankenhaus Landshut-Achdorf kam bereits kurz nach Mitternacht, um 0.13 Uhr die kleine Leonie Stängl zur Welt. Sie wog bei ihrer Geburt 3.410 Gramm und war 54 Zentimeter groß. In den frühen Morgenstunden folgte Thomas Reiser, das dritte Kind von Michaela Reiser aus Altdorf. Er wurde um 4.16 Uhr geboren, wog 3.655 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Als drittes Neujahrsbaby der LAKUMED Kliniken erblickte schließlich um 20.42 Uhr Roxanne Ventra mit 2.715 Gramm und 50 Zentimetern das Licht der Welt.

Im Jahr 2020 wurden insgesamt mehr als 2.600 Kinder in den Geburtshilfen am Krankenhaus Landshut-Achdorf und am Krankenhaus Vilsbiburg geboren. Als die beliebtesten Namen wurden hierbei Maximilian (35 mal) und Anna (34 mal) gewählt. Der Vorname Maximilian war bei den LAKUMED Kliniken bereits in den Jahren 2017 und 2018 der häufigste Jungenname und holte sich nun 2020 den Platz an der Spitze zurück.

Bei den Jungen folgen in der Liste der beliebtesten Namen 2020 die Vornamen Xaver (30), Felix (30), Lukas (29), Leon (29), Jakob (26), Alexander (24), Tobias (21), Anton (21), Moritz (20) und Jonas (20). Bei den beliebtesten Mädchennamen im Jahr 2020 bei den LAKUMED Kliniken folgen nach Anna die Vornamen Lena (33), Sophia (27), Johanna (26), Marie (24), Magdalena (21), Laura (20), Emilia (19), Emma (18), Mia (15), Luisa (15), Hanna (15) und Ella (15).