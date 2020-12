Gute Nachricht nach „Hammer-Eingriff“ Die kleine Isatou hat die OP gut überstanden

Die kleine Isatou mit ihren Eltern und ihrem Onkel (re.). Foto: privat

Das ist ja eine richtig gute Nachricht, so kurz vor Weihnachten, in diesem so besonderen Corona-Jahr: Die kleine Isatou aus Gambia, die dringend an der Speiseröhre operiert werden musste und hierfür auf Spenden angewiesen war (das Wochenblatt berichtete mehrfach), ist auf dem Weg der Besserung.