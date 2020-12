Aktuelle Corona-Zahlen Inzidenzwert in Stadt und Landkreis Landshut leicht gesunken

Wie das Landratsamt Landshut am Donnerstag meldet, ist der Inzidenzwert sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Landshut leicht gesunken.

Landshut. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in der Stadt nun bei 205,7, im Landkreis bei 211,4. Das Gesundheitsamt meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: Ein 79-Jähriger ist nach Behandlung im Krankenhaus an Covid-19 verstorben. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf mittlerweile 113.

In den Normalstationen der Krankenhäuser werden aktuell 69 Patienten, bei denen eine Infektion mit Corona labortechnisch festgestellt ist, isoliert. Das sind vier mehr als am Vortag. Intensivmedizinisch müssen derzeit zehn Patienten behandelt werden – einer mehr als am Vortag.

Mit 70 Neuinfektionen ist bislang bei 4.859 Personen, die in Stadt oder Landkreis Landshut leben, das Corona-Virus festgestellt worden. Von ihnen konnten 4.032 die häusliche Quarantäne verlassen. Somit sind aktuell 714 laufende Corona-Infektionen gemeldet (Stand 17. Dezember).