Landshuter Raum weiter im Fokus Decathlon hat „bis jetzt noch nicht das Richtige gefunden“

Eigentlich hätte die Decathlon-Filiale in Ergolding zum 31. Dezember schließen sollen. Aufgrund des Corona-Lockdowns war bereits am Dienstag der letzte Verkaufstag. Foto: Grießer

Decathlon hat seine Filiale in Ergolding endgültig geschlossen. Der Sportartikel-Riese will den Raum Landshut aber nicht aufgeben und sucht nach wie vor nach einer geeigneten Immobilie. Derweil bleibt den Decathlon-Fans der Klick ins Internet oder (nach dem Lockdown) der Weg zur Filiale in Erding.