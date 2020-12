Zwei weitere Tote am Dienstag So ist die Corona-Situation in der Region Landshut

Übersicht über die wichtigsten Corona-Zahlen am Dienstag (15. Dezember).

Landshut. 49 positive Befunde sind am Dienstag (15. Dezember) bei der Corona-Arbeitsgruppe in Landshut eingegangen – damit sind bei bislang insgesamt 4.730 Bürgerinnen und Bürger, die ihren Erstwohnsitz in Stadt oder Landkreis Landshut gemeldet haben, Infektionen mit dem Corona-Virus festgestellt worden. Von diesen konnten 3.883 bereits aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden, sie gelten als genesen (+ 58). So sind in der Region Landshut derzeit 739 laufende Corona-Infektionen registriert, ein Minus von elf gegenüber dem Vortag.

Zwei weitere Todesfälle sind in der Region Landshut im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie festgestellt worden: Ein 92- und ein 89-jähriger sind an der Folge Ihrer Infektion mit dem Corona-Virus verstorben. Insgesamt 108 Personen sind bislang verstorben, bei denen ein Zusammenhang mit Covid19 besteht. Aktuell werden in den regionalen Krankenhäusern 65 Patienten, bei denen SARS-CoV2 festgestellt wurde, auf den Normalstationen behandelt (+3). Hinzu kommen zehn Personen, die intensivmedizinisch betreut werden müssen (Wert zum Vortag unverändert).

Das Robert-Koch-Institut meldet am 15. Dezember sowohl für Stadt als auch Landkreis Landshut eine deutlich gesunkene 7-Tages-Inzidenz (Stadt: 280,6, Landkreis: 195,8). (Stand aller Angaben: 15. Dezember 2020)