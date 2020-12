Hohe Infektionszahlen übers Wochenende Weitere Corona-Todesfälle in der Region Landshut

Die aktuellen Corona-Zahlen für die Region Landshut am 14. Dezember.

Landshut. 112 Corona-Neuinfektionen am Samstag, 52 positive Befunde am Sonntag: Die Kontaktverfolger des Staatlichen Gesundheitsamtes Landshut waren auch am Wochenende (12./13. Dezember) wieder voll gefordert. Dabei stammten die Neuinfektionen zu großen Teilen von Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises – hier ist nach Angaben des Landratsamts die sogenannte „innerfamiliäre Weitergabe“ weiterhin ein großes Thema.

Nachdem bei einer Reihentestung in der Asyl-Gemeinschaftsunterkunft in der Niedermayerstraße in Landshut zehn Corona-Fälle festgestellt wurden, führte das Gesundheitsamt Landshut am Montag eine weitere Reihentestung durch. Die Unterkunft steht weiter unter Quarantäne. Auch bei einem größeren Lebensmittelproduzenten auf dem Landshuter Stadtgebiet wurden innerhalb der Belegschaft mehrere Infektionen festgestellt – die rund 600 Mitarbeiter werden nun ebenfalls einem Reihentest unterzogen.

Drei weitere Todesfälle in der Region Landshut sind bekannt geworden: Die Verstorbenen waren 75, 90 und 93 Jahre alt und sind jeweils zuhause ihrer Covid19-Erkrankung erlegen. Damit sind es mittlerweile 106 Personen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben sind.

Mit dem heutigen Montag meldet das Staatliche Gesundheitsamt bislang 4.681 positive Corona-Fälle in der Region Landshut. 3.825 davon konnten bislang aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden – abzüglich der bisherigen Todesfälle (106) sind aktuell 750 laufende Infektionen mit SARS-CoV2 registriert.

Das Robert-Koch-Institut meldet für die Stadt Landshut eine 7-Tages-Inzidenz von 328,3, im Landkreis liegt der Wert bei 217,6 . Deshalb gilt für Stadt und Landkreis weiterhin die Hotspot-Strategie des Freistaates Bayern (nächtliche Ausgangssperre, Wechsel- bzw. Distanzunterricht für bestimmte Jahrgangsstufen, Besuchseinschränkungen in Alten- und Pflegeheimen), bis am Mittwoch der bundesweite „Lockdown“, erweitert durch bayerische Sonderreglungen, in Kraft tritt. (Stand aller Angaben: 14. Dezember 2020)