Hund von Tierarzt gerettet Köder mit Rattengift ausgelegt - Polizei Landshut bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat offenbar in Altdorf (Landkreis Landshut) Giftköder ausgelegt.

Landkreis Landshut. Am 4. November gegen 18.30 Uhr ging ein Mann (40) mit seinem Hund in der Dekan-Wagner-Straße in Altdorf (Landkreis Landshut) spazieren. Etwa auf Höhe des Pfarrgartens fraß der Mischling einen bislang unbekannten Gegenstand.

Etwas später zeigte das Tier Zeichen einer Vergiftung, musste sich erbrechen. Ein Tierarzt stellte bei der Untersuchung Rattengift im Körper des Hundes fest. Durch das schnelle Eingreifen des Veterinärs konnte der Vierbeiner gerettet werden.

„Es ist daher davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Täter Giftköder im Bereich des Pfarrgartens ausgelegt hatte“, so ein Polizeisprecher. Der Hundehalter hat inzwischen Anzeige erstattet. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Polizeiinspektion Landshut bittet um Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter 0871/9252-0.