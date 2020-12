Deutlich höheres Patientenaufkommen Längere Wartezeiten in den Notaufnahmen der Landkreis-Kliniken

Patienten mit Erkrankungen, die keiner sofortigen Behandlung bedürfen, sollten mit längeren Wartezeiten in den Notaufnahmen rechnen. Foto: Sylvia Willax

Wegen der hohen Zahl an Patienten kann es in den Krankenhäusern des Landkreises Landshut zu längeren Wartezeiten in den Notaufnahmen kommen.