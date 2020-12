Weitere Todesfälle am Donnerstag Sieben-Tage-Inzidenz in Stadt und Landkreis Landshut gesunken

Die Corona-Zahlen aus der Region Landshut von Donnerstag, 3. Dezember.

Landshut. Die Zahl an mit dem Corona-Virus infizierten Patienten, die derzeit in den Krankenhäusern in der Region Landshut behandelt werden müssen, verbleiben aktuell auf stabilem Niveau: 71 Personen werden stationär behandelt – 63 (+ 1) werden auf den Normalstationen isoliert, acht müssen intensivmedizinisch betreut werden (Wert zum Vortag unverändert). Diese Zahlen gab das Landratsamt Landshut am Donnerstagabend (3. Dezember) bekannt.

Innerhalb der vergangen 24 Stunden sind im Gesundheitsamt Landshut 38 neue positive Testbefunde eingegangen. Damit ist bislang in der Region Landshut bei 3.759 Personen SARS-CoV2 nachgewiesen worden. 3.055 (+ 109) konnten bereits wieder aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden, 623 (-75) Betroffene sind aktuell infiziert.

Zu den bereits bekannten Todesfällen sind am Donnerstag vier hinzugekommen: Die Verstorbenen waren zwischen 76 und 89 Jahre alt, wobei bei einer betroffenen Person wohl eine andere Todesursache vorliegt – sie fließt aber dennoch in die offizielle Statistik mit ein, da zuvor eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt wurde. Mittlerweile sind in der Region Landshut 81 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben.

Die 7-Tages-Inzidenzen sind sowohl im Landkreis (215,8) als auch in der Stadt Landshut (163,5) im Vergleich zum Vortag gesunken. (Stand: 3. Dezember)