SWS-Medicare unterstützt Landshut OB Alexander Putz dankt für großzügige Maskenspende

Großzügige Maskenspende: OBAlexander Putz (2. v. r.) und der Projektkoordinator der Teststation, Thomas Schindler (3. v. r.), danken den drei Geschäftsführer Orhan Söhmelioglu (links), Sabahattin Incekalan (2. v. l.) sowie Volkan Akoglu (rechts). Foto: Stadt Landshut

Weil sie mit der Maskenproduktion von der Corona-Krise partizipieren, ist es den SWS-Medicare-Chefs ein großes Anliegen, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben – in diesem Fall 10.000 qualitativ hochwertigen FFP2-Masken als Spende an die Stadt.