Tolle Idee von Azubi Melanie Zu den Kleinen im Kinderhort Ergolding kommt heuer der „Video-Nikolaus“!

Damit die Kleinen trotz Corona-Einschränkungen nicht auf den Nikolaus verzichten müssen, hatte eine Mitarbeiterin des Kinderhorts in Ergolding (Landkreis Landshut) eine geniale Idee ...

Ergolding. Für viele Kinder ist der Nikolaustag am 6. Dezember (fast) so schön wie Weihnachten selbst. Doch wegen der Corona-Pandemie, den Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten fällt der stets mit Spannung und Vorfreude erwartete Besuch vom Nikolaus vielerorts aus. Eine Riesenenttäuschung, gerade für die Kinder.

Aber es geht auch anders: Im Hort Ergolding in der Bauhofstraße müssen die Kleinen nämlich nicht auf ihren geliebten Nikolaus verzichten: Der weise Mann mit dem wallenden Rauschebart kommt auch in diesem Jahr – per Video!

„Wegen Corona kann der Nikolaus unsere Gruppen heuer leider nicht persönlich besuchen“, sagt Hortleiterin Brigitte Weber zum Wochenblatt. Doch der traditionelle Brauch sollte nicht einfach verschwinden. Mitarbeiterin Melanie Baumgart (22) hatte eine geniale Idee: Der Nikolaus schickt diesmal aus der Ferne eine ganz persönliche Videobotschaft!

Melanies Bruder Dominik (19) war bei der Umsetzung sofort dabei, schlüpfte am letzten Wochenende in das festlich-rote Kostüm. Gemeinsam mit seiner Schwester, die im Hort Ergolding eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert, haben die Geschwister dann die Videos aufgezeichnet. „Es hat total Spaß gemacht“, erzählt die 22-Jährige.

Was der Nikolaus den Jungen und Mädchen zu sagen hat, können die Hort-Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren bei der Feier am Freitag auf Laptops anschauen.

Übrigens, die Geschenke dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Säcke, prall gefüllt mit Überraschungen, werden vor den Gruppenräumen deponiert und später verteilt. Das wird für die Kinder ein toller Tag, schließlich müssen sie wegen Corona auf viele vorweihnachtliche Highlights verzichten.

Und mal sehen, vielleicht schaut im nächsten Jahr in Ergolding wieder ein Nikolaus aus Fleisch und Blut vorbei ...