Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen Noch mehr Corona-Tote in der Region Landshut

Die aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie im Raum Landshut vom 1. Dezember

Landshut. In der Region Landshut wurden fünf weitere Todesfälle im Zuge der Corona-Pandemie gemeldet – die Betroffenen waren 70, 75, 76, 80 und 93 Jahre alt. Dies hat das Landratsamt Landshut am Dienstag (1. Dezember) gemeldet. Die Betroffenen sind entweder im Krankenhaus oder zuhause ihrer Covid-Erkrankung erlegen. Insgesamt 67 Personen sind bislang verstorben, bei denen ein Zusammenhang mit ihrer Infektion mit dem Corona-Virus naheliegt.

In den Krankenhäusern der Region werden derzeit 70 Corona-Patienten behandelt: Auf den Normalstationen werden 61 Person isoliert (+1), neun Patienten intensivmedizinisch betreut (+1). Hinzu kommt eine stets schwankende Zahl an Verdachtspersonen. Die Zahl der Indexpatienten ist auf 3.650 (+ 33) angestiegen – hier sind alle festgestellten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie erfasst. Die 7-Tages-Inzidenz, also der Wert, der die Neuinfektionen innerhalb einer Woche umgelegt auf 100.000 Einwohner bemisst, liegt für den Landkreis Landshut bei 244,5 und in der Stadt Landshut bei 177,1 (Quelle: Robert-Koch-Institut). Beide Kennzahlen sind im Vergleich zum Vortag gestiegen.

Aufgrund dieser hohen Wocheninzidenz gilt, wie bereits angekündigt, ab Mittwoch, 2. Dezember, in Stadt und Landkreis Landshut ab der 8. Klasse der Regelschulen auch im Klassenzimmer ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Wo dies räumlich nicht umgesetzt werden kann, müssen die Klassen geteilt werden: Ein Teil der Schülerinnen und Schüler wird dann im HomeSchooling unterrichtet, die anderen nehmen wie zuvor am Präsenzunterricht teil. Ausgenommen von der Regelung sind die Mittelschulen am Stadtgebiet Landshut, die Abschlussklassen aller Schularten sowie die Schülerinnen und Schüler, die Förderpädagogische Sonderzentren besuchen.

(Alle Angaben Stand 1. Dezember – aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens können die Werte quasi minütlich variieren).