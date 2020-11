Nachbarschaftshilfe Landshut Aktion Weihnachts-Wunschbaum 2020 startet

Kürzlich startete die Aktion Wunschbaum der Nachbarschaftshilfe Landshut.

Landshut/ Landkreis. Kürzlich startete die Aktion Wunschbaum der Nachbarschaftshilfe Landshut. Viele Kinder aus finanziell schwachen Familien dürfen auch in diesem Jahr wieder ihre unerfüllten Wünsche aufschreiben.

„Es geht nicht darum, außergewöhnliche Wünsche zu erfüllen“, so Initiator und Organisator Hans-Peter Brunnhuber von der Nachbarschaftshilfe: „Vielmehr sind es ganz einfache Wünsche, wie Puppen oder Bücher oder einfach das Ermöglichen eines Freizeitpark-Besuches, die in diesen Familien finanziell nicht umsetzbar sind.“

Auch in diesem Jahr übernimmt die Landshuter Stadträtin und Fraktionsvorsitzende (SPD) Anja König wieder die Schirmherrschaft für den Wunschbaum. „Mir ist es ein großes Anliegen, dass wir uns um unsere Mitmenschen kümmern, dass wir uns hier vor Ort umschauen und engagieren wo Not herrscht“, betont König. Gerade die Kinder seien in unserer Gesellschaft oft die großen Verlierer. „Auch in diesen Zeiten der Corona-Pandemie, im Lockdown ist es ganz besonders wichtig, dass wir diese Wunschbaum trotzdem unter Einhaltung der Hygieneregeln durchführen. Damit auch diese Kinder ein einigermaßen glückliches Weihnachtsfest erleben.“

Eine große Herausforderung hat sich die Nachbarschaftshilfe heuer im Rahmen des Weihnachtswunschbaumes zum Ziel gemacht. Für den Landshuter Roland Krüger, der sehr stark unter einer Diabetes Typ 1 leidet, soll die Ausbildung für einen Diabetikerhund mitfinanziert werden.

Die einzelnen Wünsche können bis 13. Dezember direkt an Brunnhuber unter info@nachbarschaftshilfe-landshut.de, Telefon 0871/ 14274237 oder 0152/ 51537687 bzw. an Hans-Jürgen Müller, 08707/ 8625 oder 0160/ 8363163 gemeldet werden. Spenden für beide Aktionen können unter der Kontonummer: DE13 7435 0000 0020 9766 23 (Betreff „Weihnachtswunschbaum“ oder „Diabetikerhundassistent“) geleistet werden.