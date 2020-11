Die Pandemie kennt kein Wochenende Rund 150 Corona-Neuinfektionen, drei weitere Todesfälle

Auch am Wochenende hatte das Gesundheitsamt wieder zahlreiche positive Corona-Befunde zu verzeichnen. Foto: 123rf.com

63 Neuinfektionen am Freitag, 43 weitere positive Befunde am Samstag, 38 am Sonntag und auch am Montag sind bereits wieder eine Vielzahl an positiven Corona-Testergebnissen eingegangen: Die Contact Tracing Teams des Landshuter Gesundheitsamtes waren auch an diesem Wochenende wieder voll im Einsatz.