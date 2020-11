Geltungsbereich unverhältnismäßig Landshuter klagt erfolgreich gegen Maskenpflicht in der Innenstadt

Die Landshuter Polizei kontrolliert regelmäßig die Maskenpflicht in der Innenstadt. Ein Altstadtbewohner hat jetzt erfolgreich gegen die Anordnung der Verwaltung geklagt. Foto: Hack

Löst dieses Urteil eine (kleine) Lawine an weiteren Klagen gegen die Maskenpflicht in Landshut aus? Ein Altstadtbewohner wollte den von der Stadt festgelegten Geltungsbereich der Maskenpflicht nicht wahrhaben, hat geklagt – und am Montag Recht bekommen!