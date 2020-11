Die aktuellen Corona-Zahlen Sieben-Tage-Inzidenz in Stadt und Landkreis Landshut deutlich gestiegen

Die Corona-Situation im Raum Landshut bleibt weiter angespannt. Ein Überblick über die wichtigsten Zahlen vom 5. November.

Landshut. Die steigende Zahl an Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in der Region Landshut spiegelt sich auch in den Krankenhäusern wider: Derzeit werden insgesamt 37 Patienten, bei denen das Corona-Virus nachgewiesen wurde, behandelt. Davon müssen sechs intensivmedizinisch betreut werden, unverändert zum Wert des Vortages. Im Normalbetten-Bereich sind acht Patienten hinzugekommen.

Aktuell sind in der Region Landshut 411 laufende Infektionen bekannt – ein Minus von sechs gegenüber dem Vortag. Die Zahl der Indexfälle (alle nachgewiesenen Corona-Infektionen seit März dieses Jahr) ist auf 2.132 angestiegen (+ 72), davon gelten 1.676 als „genesen“, sie konnten bereits aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden. 45 Personen sind bereits gestorben, bei denen ein Zusammenhang mit Covid19 möglich ist.

Die 7-Tage-Inzidenz ist sowohl für den Landkreis als auch für die Stadt Landshut noch einmal merklich angestiegen (Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit). Der Wert, der die Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche in Relation zur Einwohnerzahl setzt, liegt für den Landkreis Landshut aktuell bei 115,7, die Stadt bei 114,39. (Stand: 5. November ; aufgrund der dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens kann es bei einzelnen Werten zu Verschiebungen kommen).