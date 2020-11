Jetzt droht die Obdachlosigkeit Vermieter reißt Altheimerin das Dach über dem Kopf weg

Krasser Vorfall im Landkreis Landshut: Vermieter reißt das Dach weg, Petra Wölting droht die Obdachlosigkeit

Altheim. Petra Wölting aus Altheim (Lkr. Landshut) steht über Nacht auf der Straße. Ihr Vermieter hat am Samstag damit begonnen, einen Sturmschaden aus dem Februar zu reparieren. Besser gesagt: Das Obergeschoss wird komplett umgebaut und vergrößert, neue Außenmauern in die Höhe gezogen. Das Dach wurde bereits abgetragen, einzig eine Plane dient als Schutz vor der Herbst-Witterung. Die Dachgeschoss-Wohnung der Sozialhilfe-Empfänger wird im Zuge der Arbeiten komplett abgerissen. Petra Wölting, die sich nun rechtlichen Beistand genommen hat, droht urplötzlich die Obdachlosigkeit. Ihr wurde das Dach überm Kopf weggerissen!

Zur Vorgeschichte: Mitte September hatte der Vermieter die Altheimerin schriftlich aufgefordert, die Wohnung Anfang Oktober zu verlassen, da die Wohnung bis auf die Grundmauern abgetragen und umfassend neu errichtet werden würde. Und: Die Miete würde deutlich teurer werden.

Im Gegenzug war ihr zwar eine Wohnung im darunterliegenden Stockwerk angeboten worden, doch die Miete von 620 Euro kann sich Petra Wölting nicht leisten. Die Altheimerin wollte erst Rücksprache mit den Sozialbehörden halten und sich eine Zusage einholen.

Doch der Vermieter hat seit dem Wochenende Tatsachen geschaffen: Am vergangenen Freitag hatte die Mieterin eine SMS erhalten, dass am nächsten Tag das Dach abgerissen werden würde. Petra Wölting war am Samstag tagsüber nicht zu Hause – und musste abends feststellen, dass die Arbeiten tatsächlich begonnen hatten. Das von ihr angemietete „Abseitl“ war bei ihrer Rückkehr leergeräumt, die Dachisolierung war entfernt, statt der Dachpfannen war nur eine Plane aufgespannt.

Ihre Gegenstände waren im Gang offen gelagert. Da es am Sonntag regnete, wurde zudem die Rigipsdecke der Wohnung nass. Darüber hinaus wurde auch eine Mauer durchgebrochen.

Die Landshuter Kanzlei Meindl Kitzinger Dr. Krimmel Wunsch Obermeier hat – per Eilantrag – eine Einstweilige Verfügung beim Amtsgericht Landshut eingereicht: „Die Arbeiten erfolgen ohne rechtfertigenden Grund oder Einhaltung einer Ankündigungsfrist und beeinträchtigen die Antragstellerin massiv in ihrem Besitz. Mit dem Abriss des Dachs wird die Mietsache für die Antragstellerin vollständig unbenutzbar, da sie den kalten Witterungsbedingungen völlig ausgesetzt wird.“

Deshalb sei Eile geboten. Die Kanzlei begründet dies in ihrem Antrag: „Nachdem sich die Arbeiten nunmehr nicht mehr ausschließlich auf die Nachbarwohnung erstrecken, sondern direkt und massiv in die Mietsache der Antragstellerin eingreifen, ist unverzügliches Handeln geboten, um der Antragstellerin eine – jedenfalls vorläufige – Weiternutzung der Mietsache zu ermöglichen. Bei Nichteinschreiten droht der Antragstellerin die Obdachlosigkeit, da keine anderweitigen Unterkunftsmöglichkeiten bestehen.“ Nun hofft Petra Wölting natürlich, dass das Amtsgericht schnell zu einer Entscheidung kommt und sie wieder ein Dach über dem Kopf bekommt.

Der Vermieter wollte sich auf Wochenblatt-Anfrage nicht äußern.