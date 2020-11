Spielplatz Vilsbiburg Schilderverwirrung nur Panne – Benutzung erlaubt

Welche öffentlichen Plätze noch geöffnet sind kann verwirrend sein, wenn die Schilder den Regeln nicht nachkommen.

Vilsbiburg. Ja, sind denn die Kinderspielplätze immer noch geschlossen? Einer Passantin fiel Anfang November ein Schild an einem Spielplatz in Vilsbiburg auf, das den Aufenthalt wegen des Corona-Virus untersagt. Die Stadt reagiert nun und will das übrige Schild entfernen.

Das Verbotsschild am Vilsbiburger Kinderspielplatz Eckstraße ist insofern ungewöhnlich, weil die Regelungen des November-Lockdowns ausweislich der 8. Bayerischen Infektionsschutzverordnung (dort Paragraf 11, zweiter Absatz) eine Schließung von Kinderspielplätzen nicht vorsehen. Dort heißt es vielmehr, dass Kinder in Begleitung von Erwachsenen auf Spielplätze dürfen.

Klar kann dann ein Stadtschild für Verwirrung sorgen, das etwas anderes ausweist. Zumal auf dem Spielplatzschild in Mehrzahl steht: „Wegen des Corona-Virus ist der Aufenthalt an Spielplätzen bis auf weiteres untersagt.“ An anderen Spielplätzen in Vilsbiburg sind dagegen nur allgemeine Hinweise, wie Mindestabstand, angebracht. Was gilt nun?

Es handelt sich bei dem Verbotsschild um ein Versehen, erklärt die Stadt Vilsbiburg auf Nachfrage: „Selbstverständlich sind bei uns die Kinderspielplätze geöffnet“, so Sibylle Entwistle, erste Bürgermeisterin von Vilsbiburg, und: „Das Schild wird umgehend entfernt.“

Anders verhält es sich aber mit dem Multifunktionsplatz an der Mittelschule Vilsbiburg: Diesen habe die Stadt „leider vorübergehend sperren müssen, da die Jugendlichen einige Male die Abstandsregeln nicht eingehalten haben“, erklärt Entwistle. Sie führt aus: „Wir haben jedoch unsere Zahlen genau im Blick und sobald wieder Besserung in Sicht ist, werden wir auch hier wieder Lockerungen herbeiführen.“