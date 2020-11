Nach Attacke am Landshuter Bismarckplatz Kein Mordversuch – 19-Jähriger muss in die Entziehungsanstalt

Jugendkammer verurteilt jungen Landshuter zu drei Jahren und neun Monaten Einheitsjugendstrafe.

Landshut. „Ich stand unter Drogen und unter Druck - ich wollte niemanden verletzen“, mit diesen Worten entschuldigte sich der Angeklagte Martin K. (Name geändert) für seine Attacke auf zwei Polizeibeamte am Gründonnerstag diesen Jahres in Landshut.

Nach drei Verhandlungstagen verurteilte die Jugendkammer des Landgerichts Landshut den jungen Vater jetzt unter Einbeziehung eines zuvor ergangenen Urteils zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren und neun Monaten wegen Widerstand und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, vorsätzliche Körperverletzung, unerlaubten Handeltreibens und unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Vom Vorwurf des versuchten Mordes rückte die Kammer ab, da „nach der Gesamtabwägung aller Umstände keine Tötungsabsicht nachgewiesen werden kann “, wie der Vorsitzende Richter Andreas Wiedemann das Urteil begründete. Zusätzlich ordnete das Gericht die Unterbringung des Suchtkranken in einer Entziehungsanstalt an.

Wie bereits berichtet, wurde Martin K. am 9. April diesen Jahres am Bismarckplatz auf dem Weg zu einer Party von zwei Polizeibeamten einer Personenkontrolle unterzogen, mit dabei hatte er 83 Gramm Marihuana. Nachdem er erst türmte, schafften es die beiden Beamten ihn trotz massiver Gegenwehr zu Boden zu bringen. Auf dem Bauch liegend habe er dann laut Anklage versucht, mit dem gezogenen Messer auf die Polizeibeamtin einzustechen, um sie zu töten und damit seine Durchsuchung zu verhindern. Dabei habe er geschrien, er werde die Beamten jetzt „abstechen und töten“.

Doch der 19-Jährige wehrte sich von Anfang an gegen die Vorwürfe, so habe er weder Stichbewegungen gegenüber den Beamten gemacht, noch hatte er die Absicht, sie zu töten. Das Marihuana habe er nicht verkaufen, sondern mit seinen Freunden „noch einmal so richtig Party machen wollen“ wegen der bevorstehenden Geburt seines Sohnes.

„Der Sachverhalt hat sich so bestätigt, die Beweisaufnahme hat die Anklagevorwürfe sogar noch verhärtet“, erklärte Staatsanwaltschaft Johannes Plutz in seinem Plädoyer. Für ihn war die Einlassung des Angeklagten über dessen Verteidiger Fauth nicht stimmig. „Er nahm zumindest billigend in Kauf, sie zu töten. Er musste frei werden und sie ausschalten, um die neue Betäubungsmittel-Straftat zu verdecken“, erläuterte Plutz und forderte neun Jahre Jugendstrafe unter anderem wegen versuchten Mordes und dessen Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Laut dem Nebenklagevertreter Corey Weber steht sich Martin K. „mit seinem hedonistischen und antisozialen Wesen selbst im Weg“. Er teilte die Rechtsauffassung des Staatsanwaltes, betonte allerdings das in seinen Augen „vollumfängliche Versagen der Erziehungsberechtigten in diesem Fall.

Auch Verteidiger Thomas Fauth bekräftigte in seinem Plädoyer die „unschöne familiäre Jugendsituation“ seines Mandanten. Im Gegensatz zur Aussage des Staatsanwaltes, war für ihr der Hergang bezüglich des Herausziehens des Messers in weiten Teilen offen geblieben. „Eine bewusste und gezielte mit Tötungsabsicht vorgenommene Bewegung wurde durch die Beweisaufnahme nicht bestätigt“, wie der Anwalt erklärte. Zudem habe er die Motivationslage nicht erkennen können, jemanden zu töten, um unerkannt zu bleiben.

So sah es auch das Gericht und Richter Wiedemann erklärte: „Einen zweifachen Verdeckungsmord zu begehn, um dem zu entfliehen - dieses Motiv ist nach Überzeugung der Kammer doch weit hervor gebracht.“ Zudem konnte letztendlich auch nicht festgestellt werden, dass es zu einer Stichbewegung kam. Dabei handelte es sich laut dem Vorsitzenden Richter nur um eine „Vermutung, die für eine Verurteilung nicht ausreicht“. Sowohl Messer als auch die gerufenen Drohungen bezeichnete die Kammer als Drohmittel, damit die Beamten vom Angeklagten ablassen.

Dass bei Martin K. massive Erziehungsdefizite und eine Reifeverzögerung vorliegen, und dadurch Jugendstrafrecht anzuwenden sei, darin waren sich alle Prozessbeteiligten einig. Ebenso wie die Entscheidung, Martin K. in einer Entziehungsanstalt unterzubringen, worauf man sich auf das Gutachten der Sachverständigen Dr. Susanne Lausch bezog. Sie diagnostizierte beim 19-Jährigen eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und einen Hang zu Drogen. Unbehandelt sei künftig mit vergleichbaren Gewalttaten zu rechnen. − mr –