Dicke Luft in der Shisha Bar Sechs Kontrollen in einer Woche – „Die Polizei schikaniert uns!“

Frust über permanente Polizeikontrollen: Laurit Shala (21) hat seine Shisha-Bar in Vilsbiburg (Lkr. Landshut) deshalb schon vor dem Lockdown zugesperrt.

Vilsbiburg. Laurit Shala ist verzweifelt. In Vilsbiburg (Lkr. Landshut) betreibt der 21-Jährige seit etwa einem Jahr die Equipe 37 Lounge. Bereits vor dem Lockdown am Montag hat er seine Shisha Bar jedoch dichtgemacht. Die permanenten Polizeikontrollen haben ihn entnervt, erzählt er, waren Gift fürs Geschäft. Laurit Shala schimpft: „Die Polizei schikaniert uns!“

Die vergangene Woche brachte das Fass zum Überlaufen. Allein sechs Mal sei die Polizei in der Equipe 37 Lounge auf der Matte gestanden, erzählt Shala. „An einem Tag waren sie sogar zweimal da.“

Angeblich, so der Jung-Gastronom, würden bei ihm die Corona-Hygieneregeln nicht beachtet. Der 21-Jährige, der in Deutschland geboren wurde und kosovarische Wurzeln hat, wehrt sich gegen die Vorwürfe: „Wir führen die Gästeliste ordentlich, wir haben ein Hygienekonzept, die Gäste tragen Masken.“ Während der Pandemie seien in seinem Lokal keine Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt worden.

Warum die Polizei dennoch so oft in der Location auftaucht, ist dem Bar-Chef ein Rätsel. Mit einer normalen Gaststättenkontrolle, klagt er, habe das aber nichts mehr zu tun. Shala: „Wir empfinden das als Schikane und Rufmord!“ Die häufige Polizeipräsenz raubt nicht nur dem Betreiber den letzten Nerv. Auch die Gästezahl sei zurückgegangen. „Die Kunden wenden sich ab“, sagt Shala.

Am Freitagabend zog er einen Schlussstrich. Schon am Wochenende, also vor dem „Lockdown light“ im Freistaat, blieb das Equipe 37 zu. Mit der vorzeitigen Schließung wolle er sein Team, die Gäste und sich schützen, erzählt er. „Ich weiß ganz genau: Die Polizei würde kommen und versuchen, irgendetwas auszusetzen.“

Der Ärger hat bei Laurit Shala Spuren hinterlassen. „Es ist nicht einfach, das alles mitzumachen.“ Ob das Equipe 37 nach dem Lockdown noch eine Zukunft hat, ist völlig unklar. Der 21-Jährige sagt: „Es bereitet keine Freude mehr, sondern ist nur noch belastend“, sagt er. „Wenn wir Platz in einer anderen Stadt finden würden, wären wir aus Vilsbiburg weg.“

Stellungnahme der Polizei: „Wenn wir Verstöße feststellen, dann kommen wir wieder“

Die Kontrollen in seiner Shisha Bar hat Equipe 37-Chef Laurit Shala scharf kritisiert, wirft der Polizei „Schikane“ und „Rufmord“ vor.

Das Landshuter Wochenblatt hat bei der Polizei Vilsbiburg nachgefragt. Im Zuge der Amtshilfe für das Landratsamt Landshut in der Corona-Pandemie habe man in der vergangenen Woche verstärkt Kontrollen in verschiedenen Lokalen durchgeführt, erklärt Andreas Gassner von der Polizei Vilsbiburg. Zur genauen Anzahl der Kontrollen machte er keine Angaben. Nur so viel: Im Equipe 37 seien „Hygienekonzepte nicht eingehalten worden bzw. lagen nicht vor.“ Den Schikane-Vorwurf von Laurit Shala weist der Polizeisprecher zurück: „Wenn wir Verstöße feststellen, dann kommen wir wieder. Wenn er sich an die Vorschriften hält, dann hat er Ruhe vor uns.“