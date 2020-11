Aktuelle Zahlen für den Raum Landshut Corona-Infektionen über alle Altersgruppen verteilt

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie im Raum Landshut vom 3. November.

Landshut. Die Corona-Pandemie hat den Raum Landshut weiter fest im Griff. Aktuell sind es vor allem Infektionen nach privaten Feiern und Zusammentreffen im Familien- und Freundeskreis, die den Kontaktermittlern am Gesundheitsamt Landshut viel Arbeit bereiten. Die Infizierten sind über alle Altersgruppe verteilt. Ein Viertel der Infizierten im Landkreis Landshut ist über 60 Jahre alt und gehört damit allein altersbedingt zur Risikogruppe. In der Stadt Landshut sind es dagegen etwa 15 Prozent. Aber: Je älter die Person, desto wahrscheinlicher wird auch, dass der Betroffene in einem Krankenhaus behandelt werden muss.

Die jüngeren Erkrankten zeigen größtenteils klassische Grippesymptome: Husten, Schnupfen, Fieber, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Atembeschwerden – also vergleichsweise milde Verläufe der Krankheit. Der Anteil der asymptomatischen Infizierten wird stetig geringer. Etwa ein Viertel der positiv auf das Corona-Virus getestete Personen weist bislang keine gesundheitlichen Beschwerden auf, was sich aber während der häuslichen Quarantäne jederzeit einstellen kann und der Arbeitsgruppe Corona am Gesundheitsamt gemeldet werden muss.

Nach wie vor aber zeigt sich, dass das Virus sich vor allem innerhalb der Familien ausbreitet – ist zunächst eine Person innerhalb eines Hausstandes betroffen, haben sich auch die Angehörigen mit großer Wahrscheinlichkeit angesteckt, was im Zuge der umfangreichen Testung von Kontaktpersonen aufgedeckt wird. Diese waren aber bereits nicht mehr in der Arbeit bzw. Schule und Kindergarten, weil grundsätzlich alle Kontaktpersonen ersten Grades (und hierzu zählen alle Personen, die mit einem Betroffenen in einem Haushalt leben) vorsorglich vom Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne überstellt werden.

Berücksichtigt werden muss auch eine gewisse Dunkelziffer – da viele der Corona-Symptome den klassischen Erkältungsbeschwerden ähneln, ist nicht gleich erkennbar, dass es sich um eine Infektion mit SARS-CoV2 handelt. Deshalb lautet auch hier der Appell: Bei diesen Symptomen keinesfalls zur Arbeit gehen, sondern umgehend den Hausarzt telefonisch kontaktieren und klären, ob ein Test nötig ist oder nicht. Auch das Einhalten der weit bekannten „AHA-Regeln“ – Abstand halten, Handhygiene, Alltagsmaske tragen – sind zusätzlich zum regelmäßigen Lüften und der Reduzierung von Kontakten wichtige Maßnahmen, mit denen jeder seinen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten kann.

Aktuell sind in der Region Landshut 419 laufende Infektionen bekannt – ein Plus von 7 gegenüber dem Vortag. Somit ist die Zahl der Indexfälle (also aller festgestellten Infektionen seit Mitte März) auf 2.014 gestiegen (+ 45 gegenüber dem Vortag). Davon konnten 1.551 bereits aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden (+ 38).

Die 7-Tages-Inzidenz (Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit), also der Wert, der die Corona-Neuinfektionen einer Woche ins Verhältnis zur Einwohnerzahl setzt, liegt im Landkreis Landshut derzeit bei 101,32, in der Stadt Landshut bei 114,42 – der Stadt-Wert sind gegenüber dem Vortag wieder angestiegen (96,72), die Kennziffer für den Landkreis ist gesunken (108,2).

Verstorben sind bislang 44 Personen, bei denen ein Zusammenhang mit Covid19 naheliegend ist. Aktuell werden 19 (-4) Patienten mit Corona-Infektion auf den Normalstationen der regionalen Krankenhäuser behandelt, sechs intensivmedizinisch betreut (+2) (Alle Werte Stand 3. November 2020 – aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens können die Werte jederzeit in gewissem Umfang variieren).