Corona-Zahlen für den Raum Landshut Sieben-Tage-Inzidenz in Stadt und Landkreis gesunken

Die aktuellen Corona-Zahlen für die Region Landshut vom 2. November

Landkreis Landshut. Die 7-Tages-Inzidenz, also der Wert, der die Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche in Relation zur Einwohnerzahl setzt, ist sowohl in Stadt und Landkreis Landshut über das Wochenende leicht gesunken. So liegt die 7-Tages-Inzidenz laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in der Stadt Landshut heute (Montag, 2. November) bei 96,72 – am Freitag lag der Wert noch bei 118,51, am Sonntag bei 114,42. Im Landkreis beträgt dieser Wochenwert am Montag 108,2 (Freitag: 124,46, Sonntag: 126,33). Diese Entwicklung hat aber nur bedingt Aussagekraft: Denn tendenziell gehen über das Wochenende weniger Laborbefunde im Gesundheitsamt ein.

In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass über das Wochenende 92 Corona-Neuinfektionen in der Region verzeichnet wurden. Somit sind bislang 1969 Indexfälle (also aller bisher verzeichneten Infektionen mit SARS-CoV2 in der Region Landshut seit Beginn der Pandemie) festgestellt. Zugleich gelten 1.513 Personen als „genesen“ – sie konnten aus der häuslichen Quarantäne wieder entlassen werden, nachdem sie das Virus bei ihnen labortechnisch nachgewiesen wurde. 44 Personen sind bislang verstorben, bei denen eine Covid19-Erkrankung möglicherweise im Zusammenhang stand. Damit sind derzeit 412 laufende Infektionen bekannt – die Betroffenen leben in der Stadt Landshut sowie weit verteilt über den Landkreis. Lediglich in Adlkofen, Weihmichl, Obersüßbach und Vilsheim sind derzeit keine Corona-Fälle bekannt. Alle Infizierten und ihre Kontaktpersonen befinden sich aber in häuslicher Quarantäne und dürfen nur nach Anordnung des Gesundheitsamtes ihre Wohnung verlassen.

In den regionalen Krankenhäusern werden derzeit 23 mit dem Corona-Virus infizierte Patienten auf den Normalstationen behandelt, vier Personen müssen zusätzlich intensivmedizinisch betreut werden. Hier ist gegenüber der vergangenen Woche, vor allem im Normalbettenbereich, ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen (Freitag: Normalstation: 16, Intensiv: 3). (Stand: 2. November – aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens kann es jederzeit zu Veränderungen der einzelnen Werte kommen)