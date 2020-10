Sanierungsarbeiten beendet Freie Fahrt in der Wittstraße in Landshut

Das war’s: Die umfassende Sanierung der Wittstraße (B15) in Landshut ist endgültig abgeschlossen. Der Verkehr läuft nun wieder normal, auch der Parkplatz am Zeughaus kann wieder genutzt werden.

Landshut. Voriges Wochenende hatte der Abschnitt zwischen der Luitpoldbrücke und dem Grätzberg seine oberste Asphaltschicht erhalten, zudem wurde die Fahrbahn markiert. Bereits seit Montag lief der Verkehr wieder auf der Bundesstraße. In den vergangenen Tagen wurde nun auch der Parkplatz beim Zeughaus, der während der Baumaßnahme als Behelfsumfahrung genutzt worden war, für den Verkehr freigegeben.

Die Wittstraße zählt mit etwa 20.000 Fahrzeugen, davon rund 1.000 Lkw, täglich zu den am häufigsten benutzten Straßen im Stadtgebiet. Im vorigen Jahr war sie vom Kupfereck bis zum Josef-Deimer-Tunnel von Grund auf erneuert worden. Heuer kam nun der Abschnitt vom Josef-Deimer-Tunnel bis zur Luitpoldbrücke dran. Neben der Fahrbahn-Sanierung, die vom Unterbau bis zur Asphaltdecke reichte, wurde unter anderem auch die Bushaltestelle vom Ländtorplatz vor den Karstadt verlegt und die Barrierefreiheit an Tunnelkreuzung und Bushaltestellen optimiert. Zudem erhielt die Bundesstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts einen eigenen Radfahrschutzstreifen.

Aktuelle Verkehrsinformationen zu den Baustellen des Staatlichen Bauamts Landshut finden sich stets unter www.bayerninfo.de.