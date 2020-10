Stadt nähert sich kritischem Bereich Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landshut steigt weiter

Im Landkreis Landshut ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Donnerstag weiter gestiegen.

Landkreis Landshut. Im Landkreis Landshut sind am Donnerstag (22. Oktober) 33 neue Infektionen mit dem Covid-19-Virus festgestellt worden. Damit hat sich die Zahl der Index-Fälle seit Ausbruch der Pandemie im März auf 1.567 erhöht. Der Sieben-Tage-Index beträgt 66,92 (Stand: Donnerstag 22. Oktober, 8 Uhr; Quelle: Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, LGL).

Auch die Stadt Landshut meldet steigende Zahlen, ist aber mit 34,1 noch knapp unter der ersten Warnstufe. Man rechnet aber damit, dass der Warnwert von 35 Neuinfektionen innerhalb einer Woche, umgelegt auf 100.000 Einwohner, zeitnah überschritten wird.

Erwartungsgemäß hat sich auch die Zahl der stationär betreuten Corona-Patienten in den drei Akut-Krankenhäusern der Region Landshut erhöht (Kreiskrankenhäuser in Achdorf und Vilsbiburg, Klinikum Landshut). Hier werden inzwischen zehn positiv getestete Personen auf Normalstationen behandelt, ein Covid-19-Patient liegt auf einer Intensivstation.

Die Behörden verstärken unterdessen ihre Anstrengungen zur Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen. Im Gesundheitsamt Landshut werden aus dem Stammpersonal erneut, ähnlich bei der ersten Welle im Frühjahr, Teams gebildet, die ihre angestammten Tätigkeiten so weit wie möglich reduzieren und sich auf Beratung der Bürger und die Bearbeitung bekannter Covid-19-Fälle zu konzentrieren.

Auch die Kontakt-Nachverfolgungs-Teams werden erneut personell verstärkt, bis zum Wochenende um weitere 15 Personen. Die ersten zehn Helfer werden seit Donnerstagvormittag eingearbeitet.

Die Veranstalter einer großen „Oktoberfest“-Party mit schätzungsweise 150 Personen in Bodenkirchen Anfang Oktober sind im Rahmen eines Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens aufgefordert worden, sich zu den Vorgängen zu äußern. Drei Geschwister hatten über WhatsApp zu dem Fest mit Live-Musik, Bier vom Fass, Cocktails usw. in einer Maschinenhalle eines Bauernhofs eingeladen. Mindestens 20 Personen haben sich in diesem Zusammenhang mit Corona angesteckt. „Der Hauptorganisator hat kurz nach Bekanntwerden der nicht genehmigten Feier mindestens zwei Fernseh-Teams Interviews gegeben und sie über das Hofgelände geführt, obwohl er unter Quarantäne gestanden hat“, so ein Sprecher des Landratsamts.