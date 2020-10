Betreuerin positiv getestet Kindertagesstätte im Landkreis Landshut nach Corona-Fall geschlossen

Corona-Fall an einer Kindertagesstätte im Landkreis Landshut!

Landkreis Landshut. Eine Betreuerin der Kindertagesstätte in Kirchberg (Lkr. Landshut) ist mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt hat, in Absprache mit der Gemeinde Kröning als Träger, die Einrichtung vorsorglich geschlossen. Die Schließung dauert voraussichtlich bis 30. Oktober an. „Diese Infektion steht vermutlich im Zusammenhang mit einem nachgewiesenen Corona-Fall im Umfeld des TSV Kirchberg“, so eine Sprecherin des Landratsamts Landshut. Auch in Vilsbiburg und in den Gemeinden Velden und Bodenkirchen sind derzeit Kindertagesstätten aufgrund von Corona-Infektionen geschlossen.

Einer der Infektions-Schwerpunkte liegt derzeit eher im südlichen Landkreis Landshut – bedingt einerseits durch positive Nachtestungen (also Kontaktpersonen, die zu Indexpatienten geworden sind), andererseits durch Neuinfektionen. Dadurch steigt auch die Zahl der Kontaktpersonen deutlich an.

Aktuell sind 145 laufende Infektionen in der Region Landshut bekannt. Die Infizierten kommen aus Landshut, Aham, Altdorf, Alfraunhofen, Bodenkirchen, Buch a. Erlbach, Eching, Ergolding, Essenbach, Furth, Gerzen, Hohenthann, Kröning, Kumhausen, Neufahrn, Niederaichbach, Obersüßbach, Pfeffenhausen, Rottenburg, Schalkham, Tiefenbach, Velden, Vilsbiburg und Wurmsham. Auch wenn der Inzidenzwert (Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche) derzeit bei 47,53 liegt (Quelle: Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit – LGL) gilt für den Landkreis Landshut weiter die Stufe Rot der Bayerischen Corona-Ampel, da laut dem Bayerischen Gesundheitsministeriums weiter „das Beschränkungskonzept für Schwellenwertüberschreitung“ gilt. Das heißt: Erst wenn volle sechs Tage in Folge der Inzidenz-Wert unter 50 liegt, schaltet die Ampel wieder auf eine untere Stufe. Da der Landkreis den Wert am Sonntag überschritten hat, gilt also noch die gesamte Woche Stufe Rot. Die Stadt Landshut ist hiervon nicht betroffen, da die 7-Tages-Inzidenz an Corona-Neuinfektionen hier bei rund 19 liegt und sich somit im „grünen Bereich“ befindet.

Bedingt durch die neuerlich festgestellten Infektionen ist die Zahl der Personen, bei denen in der Region Landshut seit Beginn des Infektionsgeschehens mit dem Corona-Virus nachgewiesen wurde, auf 1.492 Personen angestiegen. Davon konnten 1.304 bereits wieder aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden. Bislang sind 43 Personen verstorben, bei denen ein Zusammenhang mit Covid19 möglich ist. Sieben Infizierte werden derzeit auf Normalstationen isoliert, hinzu kommt eine stark schwankende Zahl an Verdachtsfällen. (Stand: 20. Oktober).