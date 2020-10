Es fehlt nur die Deckschicht Wittstraßen-Sanierung biegt auf die Zielgerade ein

Die Asphaltdeckschicht muss noch eingebaut werden, aber ansonsten ist die Sanierung der Wittstraße (B 15) in Landshut bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen. Insgesamt investierten der Bund als Baulastträger und die Stadt Landshut rund 3,2 Millionen Euro in die Modernisierung der Bundesstraße.

Landshut. „Mit der Maßnahme, zu der ja auch die Arbeiten aus dem Vorjahr zählen, haben wir den Zustand der Fahrbahn nachhaltig verbessert“, sagte Robert Bayerstorfer, Bereichsleiter Straßenbau des Staatlichen Bauamts Landshut, am Montagvormittag bei einem Pressetermin vor Ort.

Im vorigen Jahr war die Wittstraße vom Kupfereck bis zum Josef-Deimer-Tunnel von Grund auf erneuert worden. Heuer kam nun der Abschnitt vom Josef-Deimer-Tunnel bis zur Luitpoldbrücke dran. Neben der Fahrbahn-Sanierung, die vom Unterbau bis zur Asphaltdecke reichte, wurde unter anderem auch die Bushaltestelle vom Ländtorplatz vor den Karstadt verlegt und die Barrierefreiheit an Tunnelkreuzung und Bushaltestellen optimiert. Zudem erhält die Bundesstraße nach der Asphaltierung in den kommenden Tagen in Fahrtrichtung stadteinwärts einen eigenen Radfahrschutzstreifen. „Das verbessert die Situation für den Radverkehr in diesem Bereich“, erläuterte Bayerstorfer.

Die Wittstraße zählt mit etwa 20.000 Fahrzeugen, davon rund 1.000 LKW, täglich zu den am häufigsten benutzten Straßen im Stadtgebiet. Um ihre Befahrbarkeit während der Bauzeit zu gewährleisten, wurden die Arbeiten in fünf Teilabschnitte aufgeteilt und in sieben Bauphasen ausgeführt. Das Konzept des Staatlichen Bauamts umfasste zum einen eine großräumige Umleitung für den gesamten Fern- und Schwerverkehr. Außerdem nahm der innerstädtische Verkehr stadteinwärts die Wittstraße, stadtauswärts wurde er via Behelfsumfahrung über den Zeughausparkplatz und die Grieserwiese umgeleitet. „Uns ist bewusst, dass die Verkehrsteilnehmer Beeinträchtigungen hinnehmen mussten. Umso mehr freut es uns, dass wir viele positive Rückmeldungen erhalten haben“, zog Bayerstorfer Bilanz.

Einmal noch gibt’s Einschränkungen: Wegen ungünstiger Witterungsbedingungen wurde die Asphaltierung der Wittstraße am vorigen Wochenende abgesagt und verschoben. Nun erhält die Fahrbahn im Zeitraum von kommenden Freitag, 23. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober, ihre oberste Schicht. Aus diesem Grund ist die Wittstraße von Freitag, 17 Uhr bis Sonntagabend vom Grätzberg bis zur Luitpoldbrücke vollgesperrt. Der Verkehr der B 15 wird in beide Richtungen über den Josef-Deimer-Tunnel zur Kreuzung Rennweg/Luitpoldstraße umgeleitet.

Auch die Zufahrt zum Ländtorplatz, zum Karstadtparkhaus sowie zu anliegenden Geschäften und Parkflächen ist ab diesem Zeitpunkt dicht. Damit der Öffentliche Nahverkehr zumindest noch am Freitag bis 21 Uhr die Haltestellen in der Wittstraße anfahren kann, öffnen Lotsen in beide Richtungen die Absperrung. Der Parkplatz Grieserwiese ist das ganze Wochenende über erreichbar.