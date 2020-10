Endspurt der Groß-Baustelle Am Wochenende ist die Wittstraße komplett gesperrt

Die Arbeiten in der Wittstraße dauern nur noch wenige Tage. Foto: Staatl. Bauamt Landshut

Die Bauarbeiten in der Wittstraße in Landshut gehen in die Endphase: Abkommenden Freitag, 16. Oktober, wird dort asphaltiert – und ab Montag, 19. Oktober, sollte die B15 in diesem Bereich wieder befahrbar sein.