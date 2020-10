Am Sonntag über 150 Gäste Schon wieder eine große Party in Landshuter Asylbewerberheim

Die Landshuter Polizei musste auch am Sonntag eine Party in einem Asylbewerberheim beenden. Foto: 123rf.com

Es ist unglaublich: Am Sonntag musste die Landshuter Polizei erneut eine Party in einem Asylbewerberheim auflösen – in dem gleichen, in dem schon am Samstag eine nicht corona-konforme große Feier stattgefunden hatte.