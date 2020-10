Rund 100 Teilnehmer Polizei löst Party in Landshuter Asylbewerberheim auf

Die Landshuter Polizei hatte am Samstagabend reichlich zu tun. Foto: 123rf.com

Großeinsatz am Samstagabend in Landshut: In einem Asylheim hat die Polizei eine Party mit rund 100 Teilnehmern aufgelöst, bei der die Corona-Regeln missachtet wurden.