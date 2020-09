Unterricht läuft normal weiter Hans-Leinberger-Gymnasium: Zwei Lehrer in Quarantäne

Der Unterricht am Hans-Leinberger-Gymnasium kann normal weitergehen. Foto: Grießer

Corona-Alarm am Hans-Leinberger-Gymnasium in Landshut: Zwei Lehrer müssen für einige Tage in Quarantäne. Aufgrund des eingehaltenen Hygienekonzeptes kann der Unterricht jedoch normal weitergehen.